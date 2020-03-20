Засновник BlaBlaCar зробив важливу заяву: чи буде працювати сервіс

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Засновник BlaBlaCar Ніколас Брюссон зробив важливу заяву щодо подальшої роботи сервісу. Про це NNS повідомляє з посиланням на його лист, який надійшов до редакції.

Наводимо звернення «без купюр»:

Останні кілька тижнів були досить складними і непередбачуваними для більшості з нас, пов’язані з поширенням нового коронавірусу (COVID-19) в усьому світі. У такі складні часи спільнота BlaBlaCar як ніколи закріплюється у своїх основних цінностях: Свобода, Справедливість та Братство.

Автобусні поїздки на BlaBlaCar і Busfor: Дотримуючись рішення уряду України від 16 березня 2020 року про заборону пасажирських перевезень, ми тимчасово призупиняємо всі автобусні маршрути, в тому числі на платформі Busfor, починаючи з 18 березня 2020 р і до подальшого повідомлення. Це означає, що бронювання автобусних поїздок на BlaBlaCar і Busfor буде тимчасово недоступно. Ми повернемо кошти пасажирам, які не зможуть подорожувати.

Карпулінгові поїздки на BlaBlaCar: Спільнота BlaBlaCar протягом багатьох років показувала виняткову довіру, подорожуючи разом та зменшуючи кількість вільних місць в автомобілях. Проте, в нинішній ситуації «соціального дистанціювання», не найкращий час для спільних подорожей.

Ми не будемо закривати доступ до карпулінгових поїздок, оскільки вони є приватними поїздками на особистих автомобілях. Однак ми наполегливо рекомендуємо вам дотримуватись урядових інструкцій, щоб допомогти вам залишатися в безпеці та берегти інших. Це не час для подорожей, тому, будь ласка, користуйтесь платформою лише для виняткових і термінових поїздок.

Я також хотів би сказати слово про команду BlaBlaCar, яка працює від щирого серця, щоб зробити цю послугу реальністю для нашої спільноти з 90 мільйонів людей, навіть у ці складні часи. 700 людей з різних міст і країн світу наразі працюють зі своїх домівок. Хочу подякувати їм за їхню безмежну турботу та відданість.

Сьогодні більше, ніж будь-коли, нам потрібно проявити усвідомленість і співдружність і намагатися підтримувати один одного.

Сьогодні це не наш звичний заклик поділитися своїм автомобілем. Це заклик залишатися вдома, в безпеці та берегти інших.

Сподіваюся, що незабаром ми знову закликатимемо вас оживити нашу спільноту в той момент, коли нам знову захочеться повернутися до свого звичайного життя. А поки що, залишайтеся в безпеці».