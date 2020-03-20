Украинцам будут доставлять продукты на дом

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Сеть продуктовых магазинов АТБ, онлайн-ритейлер Rozetka и почтовый оператор «Нова Пошта» объединят усилия, чтобы украинцам не приходилось выходить из дому за продуктами. Об NNS сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке основателя Rozetka Владислава Чечеткина.

Согласно информации, полученной NNS , сначала в АТБ формируют продуктовые наборы, потом Rozetka выставляет их на своем сайте, предлагая купить еду по минимальной возможной цене, а «Нова Пошта» осуществит доставку.

При этом Rozetka обрабатывает все заказы бесплатно.

Доставка будет не идеально быстрой, так что нужно оформлять заказы заранее. Рассчитывается, что с момента заказа до момента получения набора пройдет от трех до пяти часов.

Украинцам предложат три продуктовых набора стоимостью от 400 до 700 грн. Например, в базовом наборе будут яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетная бумага, мыло, салфетки.

В Днепропетровской области уже начали тестировать доставку. После тестового периода проект планируют запустить по всей Украине.