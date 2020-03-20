Карантин в Украине хотят продлить

- 20 бер. 2020
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В Украине зафиксирована передача коронавируса нового типа внутри страны, поэтому Минздрав продолжит карантин. Украина ожидает получения экспресс-тестов, чтобы более быстро выявлять зараженных.
Об этом NNS узнал из заявления заместителя министра главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Минздрав рассматривает варианты продления карантина, если сохранятся темпы распространения вируса в соседних странах.
"Готовимся к продлению карантина, это не секрет. Если будут сохранятся такие темпы распространения в соседних странах, карантин будет продлен", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.
"Мы только начинаем внедрять карантин, страна еще не так перестроилась. Есть внутреннее страновое распространение. Результат пока оценить сразу будет тяжело", – сказал он.
Ляшко призвал сократить мобильность и меньше пользоваться общественным транспортом и сократить контакты.
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