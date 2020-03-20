В Україні вже 26 випадків коронавірусу: регіони поширення

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Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , коронавірусна хвороба зафіксована:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 2 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)

м. Київ - 3 випадки

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Упродовж 19 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 56 підозр на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 316 повідомлень про підозру на COVID-19.

Станом на ранок 20 березня 2020 року у світі зареєстровано 244 523 випадки захворювання COVID-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала; за межами Китаю зафіксовано 163 324 випадки.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.