"Тошнит уже все население": Алексей Горбунов о 20-летней ошибке Украины

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Актер Алексей Горбунов разнес украинское телевидение, а также рассказал, какая в Украине существует ошибка за 20 лет. В разгар Революции достоинства Горбунов вернулся в Киев. Еще позже отказался от всех ролей в России и стал частым гостем в зоне ООС и госпиталях, где проведывал украинских бойцов, пишет NNS со ссылкой на Вести УА.

В одном из своих интервью, он с сожалением константировал, что в Украине не особо хотят помогают талантливым людям, а по ТВ постоянно показывают одни и те же лица.

"Кому помогают - вы видите, кто пляшет на телеке, кто развлекает. И вот это 20 лет одно и то же: те 20 лет депутатствуют, эти 20 лет их развлекают: пляшут, ж*пы показывают и всем смешно", - заявил артист.

По его словам, артиста уже давно не вдохновляет то, что показывают по ТВ, единственное, что может его сейчас вдохновить - волонтеры ООС и бойцы, которые защищают Украину на Донбассе. Кроме того, он раскритиковал артистов, которых можно увидеть на украинских экранах.