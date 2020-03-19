Серед 50 кращих вчителів світу двоє українців!

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Світова премія Global Teacher Prize, яку називають «нобелівкою для вчителів», назвала 50 найкращих педагогів світу і серед них — два українця! Про це NNS повідомляє з посиланням на журналістку та блогерку Ярославу Гресь.

«Нарешті починаємо день з надзвичайно хороших новин! Світова премія Global Teacher Prize, яку називають "Нобелівкою для вчителів" назвала 50 найкращих педагогів світу і серед них — два українця! Їх обрали з-понад 36 тисяч учасників з усіх куточків планети», - написала Ярослава Гресь.

Зазначається, що до топ-50 увійшла Наталя Гладких — київська вчителька-дефектолог, яка майже 10 років працює з дітьми з інвалідністю. У 2017-му вона увійшла до топ-5 вчителів України на першій Global Teacher Prize Ukraine.

Також до 50 найкращих педагогів увійшов Олександр Жук — вчитель інформатики із Запоріжжя, який вивчив жестову мову, щоб навчати дітей з порушеннями слуху. У 2018 році він переміг в Global Teacher Prize Ukraine.

Global Teacher Prize – це світова щорічна премія вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано фондом Varkey GEMS Foundation (ОАЕ) у 2014 році, щоб підкреслити важливість педагогів в усьому світі і що їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні.