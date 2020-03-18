Поліція обіцяє карати за фейки: куди заявляти

Завантажте мобільний додаток сайту

Правоохоронці України просять громадян використовувати лише офіційні повідомлення органів влади. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією.

«Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації.

Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

Шановні громадяни! Просимо вас критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення за електронною адресою: allcenter@cyberpolice.gov.ua та телефоном – 0442900110 - для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють завідомо неправдиву інформацію.

З питань, що стосуються порядку організації карантинних заходів та відповідальності за їх порушення, офіційна інформація буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ», - йдеться в повідомленні Національної поліції.