Стало відомо про стан дітей, у яких виявили коронавірус

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Як стало відомо NNS, хворі на коронавірус троє дітей та їх матері, результати яких підтвердили 17 березня, почувають себе добре. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступницю голови Чернівецької ОДА Наталію Гусак.

Наталія Гусак повідомила, що діти почувають себе добре та не мають лихоманки й підвищеної температури тіла.

"Діти і їх матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почувають себе добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.

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Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.

Як повідомлялося, наразі в Україні зафіксовано 14 позитивних результатів на COVID-19: