Стало відомо про стан дітей, у яких виявили коронавірус

- 18 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, хворі на коронавірус троє дітей та їх матері, результати яких підтвердили 17 березня, почувають себе добре. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступницю голови Чернівецької ОДА Наталію Гусак.
Наталія Гусак повідомила, що діти почувають себе добре та не мають лихоманки й підвищеної температури тіла.
"Діти і їх матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почувають себе добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.
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Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.
Як повідомлялося, наразі в Україні зафіксовано 14 позитивних результатів на COVID-19:
- Чернівецька область — 10,
- Житомирська область — 1,
- Київська область — 1,
- м. Київ — 2.
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