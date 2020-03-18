ПЦУ радить ввести обмеження на богослужіннях через коронавірус

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Православна церква України радить духовенству обмежувати кількість людей на богослужіннях через загрозу поширення коронавірусу. Про це NNS інформує з посиланням на УНІАН.

Про це йдеться у практичних настановах, затверджених Священним синодом ПЦУ для єпископату, духовенства і вірних у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби (COVID-19).

Зокрема, церква радить враховувати та виконувати законні приписи, розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою, органами місцевого самоврядування та органами охорони здоров’я, не допускати як ігнорування реальної небезпеки, так і проявів паніки.

При цьому, як тимчасовий надзвичайний захід, церква радить припиняти проведення богослужінь у храмах чи змінювати порядок так, щоби в них брали участь не більше 10 осіб.

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"Божественні літургії проводити за присутності визначеної обмеженням кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви через засоби відеотрансляції. Бажаючі сповідатися і причаститися можуть це зробити протягом цілого дня, при дотриманні умов приготування. Пастирям у кожному конкретному випадку виявляти належну розсудливість", - йдеться у настановах.

Також протягом дня храми мають бути відкритими для особистого відвідування і молитви, спілкування зі священнослужителями, додержуючись загальних правил.

"На час пандемії достатнім виявом шанування святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є поклоніння/поклон перед ними, без цілування; зазначене також застосовується до особистих вітань та вияву пошани між членами церкви, зокрема між священнослужителями і мирянами під час подання благословення. При поданні благословення Хрестом – достатньо осінити ним, без цілування", - наголошують в ПЦУ.

Разом з тим, Таїнство Хрещення і чин похорону радять здійснювати з дотриманням загальних обмежень щодо кількості присутніх. При наявності можливості та погодних умов дозволяється звершення богослужінь під відкритим небом, біля храмів, при дотриманні правил щодо кількості одночасно присутніх та «соціальної дистанції».