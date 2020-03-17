В Україні вже 14 випадків коронавірусу: серед них діти. Дві людини померли

- 17 бер. 2020
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В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних (станом на 20:00 17 березня). Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Центр громадського здоров’я України у Фейсбуці.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19:
- Чернівецька область (10),
- Житомирська (1),
- Київська область (1),
- Київ (2).
Із виявлених сьогодні:
- Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном;
- Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців.
Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
Повідомляється, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.
Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Тобто для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.
Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:
- Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.
- Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
- Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
- У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.
Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.
Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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