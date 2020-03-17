«Укрпошта» скасувала плату за збереження посилок до кінця карантину

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«Укрпошла» відмінила плату за збереження посилок клієнтів та запровадила інші заходи на період карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на керівника підприємства Ігоря Смєлянського. Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , щоб з одного боку знизити ризик зараження для співробітників і клієнтів, з іншого забезпечити нормальну роботу Пошти за прикладом інших пошт світу, починаючи з 17 Березня 1 в Україні:

1.Всі рекомендовані листи, які раніше вручалися під підпис, поштарі будуть залишати в справних (що важливо) поштових скриньках. Якщо не справні - будуть дзвонити і повідомляти повідомляти. Це дасть можливість уникнути візиту до відділення і зайвого контакту листоноші.

2. Судові повістки, з урахуванням ризику продовжать вручати під підпис

3. Щоб наші клієнти, а частина з них ще за кордоном, не відчували стрес з приводу терміновості забору посилки або листа, з 17 Березня і до закінчення дії карантину скасовується оплата за зберігання посилок.

«Ми активно працюємо з нашими партнерами і обіцяю тримати всіх в курсі змін, і намагатися давати максимально позитивні в поточних умовах новини», - написав Ігор Смєлянський.