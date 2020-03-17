Какие наказания ждут украинцев за нарушения карантина

- 17 бер. 2020
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За нарушение карантина в Украине введена административная и уголовная ответственность. Об этом NNS сообщает со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Согласно информации, полученной NNS , законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», который Верховная Рада приняла во вторник, 17 марта, предусматривает введение административной и уголовной ответственности за коронавирус.
Как разъясняет пресс-служба МВД, административная ответственность установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано COVID-19. Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм составит:
- от 17 тыс. до 32 тыс. грн
- для должностных лиц — штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.
Если нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, повлекло или заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний, предусматривается:
- штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн
- или арест на срок до 6 месяцев,
- или ограничение свободы на срок до 3 лет
- или лишение свободы на срок до 3 лет.
- Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Эти нормы будут действовать в течение трех месяцев со дня опубликования закона.
Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон, предусматривающий комплекс мер по недопущению коронавируса. В частности, он определяет карантин по коронавирусу как форс-мажор, предусматривает изменения Таможенный и Налоговый кодексы.
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