Какие наказания ждут украинцев за нарушения карантина

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За нарушение карантина в Украине введена административная и уголовная ответственность. Об этом NNS сообщает со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Согласно информации, полученной NNS , законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», который Верховная Рада приняла во вторник, 17 марта, предусматривает введение административной и уголовной ответственности за коронавирус.

Как разъясняет пресс-служба МВД, административная ответственность установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано COVID-19. Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм составит:

от 17 тыс. до 32 тыс. грн

для должностных лиц — штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Если нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, повлекло или заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний, предусматривается:

штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн

или арест на срок до 6 месяцев,

или ограничение свободы на срок до 3 лет

или лишение свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Эти нормы будут действовать в течение трех месяцев со дня опубликования закона.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон, предусматривающий комплекс мер по недопущению коронавируса. В частности, он определяет карантин по коронавирусу как форс-мажор, предусматривает изменения Таможенный и Налоговый кодексы.