У семерых украинцев обнаружили коронавирус за границей

Завантажте мобільний додаток сайту

У семерых граждан Украины, которые находятся на данный момент за границей, диагностирован коронавирус. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Буквы.

Согласно информации, полученной NNS , соответствующие данные обнародовал сегодня, 16 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Инфицированы в данный момент 7 граждан”, – сказал он.

При этом Кулеба также добавил, что в данный момент на карантине в других странах находятся сотни граждан Украины.

В частности, речь идет о туристах украинцах в отелях Египта и группе украинцев в Бразилии, которые находились на корабле, где был обнаружен коронавирус.

В то же время известно, что в Польше обнаружили заражения коронавирусом у 25 человек, двое из которых являются гражданами Украины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание zn.ua.

Инфицированные граждане Украины находились в Силезском воеводстве. Одному диагноз был поставлен в городе Тыхы, а другому - в Цешине. Пациента из инфекционного отделения больницы в Цешине отправили на изоляцию домой. Известно, что он хорошо себя чувствовал и приехал ранее из Германии.

Второй украинец госпитализирован в больницу в Тыхы - он приехал с Украины. Польские врачи предполагают, что источник инфекции мог быть на украинской территории.