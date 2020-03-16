В Україні припинили видавати візи для виїзду за кордон

Завантажте мобільний додаток сайту

На тлі поширення коронавіруса та введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи. Про це NNS повідомляє з посиланням на obozrevatel.com.

Згідно інформації, отриманої NNS , про це в ніч на понеділок, 16 березня, повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ. Інформація про обмеження опублікована на сайті відомства. Відповідний заборона почала діяти ще з п'ятниці, 14 березня.

"У зв'язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення прийому громадян і видачу віз з 14 березня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Про те, коли відновлять роботу з видачі візових документів, зараз невідомо. Хоча в МЗС обіцяють оприлюднити деталі пізніше.