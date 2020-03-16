Україна продає маски при їх дефіциті на внутрішньому ринку

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Словаччина попри заборону хотіла придбати медичні маски в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , словаччина планувала купити в Україні два мільйони медичних масок, але замовлення було перехоплене конкурентами. Про це прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні повідомив у неділю, 15 березня, в ефірі місцевого телеканалу, повідомляє словацьке видання Nový Čas, передає УНН.

За словами Пеллегріні, умовою оборудки була оплата готівкою.

“Ми вже підготували готівкою 1,2 мільйона євро у валізі, аби сісти в урядовий літак та просто забрати їх. Але з’явився торговець з Німеччини, який переплатив та купив”, — заявив прем’єр Словаччини, слова якого наводить DW.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував спробу словаків купити в Україні дефіцитні медичні маски на сторінці у соціальній мережі Twitter.

“Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт до 6.06 заборонено. Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров’ям громадян не торгуємо”, — додав він.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку в Україні спостерігається дефіцит масок.