Национальная образовательная электронная платформа для дистанционного обучения больше года под арестом

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В связи с введением карантина резко встал вопрос о дистанционном обучении. Предлагаются разнообразные платформы для онлайн-уроков, способные наладить хоть какой-нибудь более-менее адекватный процесс взаимодействия преподавателей с учениками, пишет Іnternetua.

По информации, полученной NNS, в Украине уже давно должна быть создана собственная Национальная образовательная электронная платформа. По замыслу Министерства образования и науки она должна была заработать еще в 2018 году с началом школьной реформы, но платформа до сих пор существует на бумаге, а серверы находятся под арестом.

В определении столичного Печерского суда № 86522578 от 17 ноября 2019 года говорится:

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ГП "Инфоресурс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства образования и науки Украины и ООО "БМС ТЕХНО", вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды, организовали заключение договора №18/11/13-1 с ООО "БМС ТЕХНО" о закупке программно-аппаратного комплекса Национальной образовательной электронной платформы, технические характеристики которого не соответствуют требованиям технического задания на его создание, по завышенным ценам, вызвав тяжелые последствия в виде нанесения материального ущерба государству".

Сумма этого договора составляет 48 миллионов гривен. Тендер выиграла компания, которая предложила создать Национальную систему за… полтора месяца. ИТ-специалисты указывали на невозможность и возможную коррупционную составляющую такой срочной “разработки”. К бывшему при Порошенко министру Лилии Гриневич обращались и депутаты Рады, но “Наш паровоз, вперед лети!”.

И вот уже следующему министру пришлось разгребать дела. Анна Новосад незадолго до отставки 19 февраля 2020 года отвечала на заседании парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций:

"Относительно платформы. Вы знаете, что практически год проводятся следственные действия. Платформа находится под арестом. И у нас пока нет заключения, правильно, правоохранительных органов, что они думают по этому поводу. Но мы провели свой внутренний, скажем так, аудит самой платформы. Нам дали к ней доступ временно. И пришли к выводу, что мы ее использовать не можем. Потому что тот код, на котором она построена, он является закрытым, мы не можем фактически его менять. Плюс нам непонятен конечный разработчик этой системы, и, скорее всего, это российский разработчик. И мы не будем понимать, какова ситуация с защитой данных. А поэтому мы приняли решение, мы доложили премьеру, и он вместе с нами принял решение, мы использовать ее не будем. После того, как правоохранительные органы осуществят все свои следственные действия, мы будем стараться по крайней мере забрать серверы. Поэтому что это хард, который стоит дорого, он нам точно нужен. А по софту, то будем сейчас с нуля разрабатывать новый".

Таким образом, история вернулась к отправной точке: деньги потрачены, а систему нужно разрабатывать с нуля. А ведь она должна быть интегрирована с другими сервисами МОН, о чем говорится и на сайте "Инфоресурса", который является техническим администратором Единой государственной электронной базы по вопросам образования и уполномоченным органом по вопросам обеспечения учебных заведений документами.