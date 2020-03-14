- 14 бер. 2020
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В Министерстве охраны здоровья рассказали о правилах захоронения скончавшихся в результате осложнений коронавирусной инфекции.
Об этом сообщают "Украинские национальные новости" со ссылкой на и.о. директора центра общественного здоровья МОЗ Игоря Кузина.
На брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Кузин отметил, что есть только особый режим дезинфекции помещений и защитные средства для врачей.
"Эти рекомендации (ВОЗ по захоронению умерших от коронавируса - Ред.) довольно общие. Они не являются специфичными по отношению к коронавирусу. Но они прописывают специальные режимы дезинфекции. Обычно рекомендуют усиленный режим дезинфекции и применение обычных мер... Только дезинфекция и специальные защитные средства, которые применяются к врачам, которые непосредственно задействованы при всем процессе", - пояснил чиновник.
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