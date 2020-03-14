Терміново повертайтеся!»: Зеленський звернувся до українців за кордоном

14 бер. 2020
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Володимир Зеленський закликав українців протягом трьох діб до закриття кордону повернутися до України. Про це NNS повідомляє з посиланням на thebabel.

Згідно інформації, отриманої NNS , президент Володимир Зеленський закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення повернутися до України. Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

Він додав, що тих, хто повертатиметься, обстежуватимуть і за необхідності відправлятимуть на обсервацію. Громадяни, які не зможуть повернутися з обʼєктивних причин, мають звернутися до консульств — їх повернуть спеціальними бортами вітчизняних авіакомпаній.

Які ще заходи вживаються для протидії коронавірусу в Україні?

  • Із 16 березня закривається вʼїзд іноземців до України. Виключення зроблять тільки для іноземних громадян, які постійно проживають в Україні, зокрема дипломатів і представників міжнародних організацій;
  • Екіпажі вантажного транспорту продовжать переміщатися країною, їх перевірятимуть медики;
  • Громадяни, які вилетіли з країни на відпочинок, повернуться згідно розкладу;
  • Кабінет Міністрів виділив 100 млн грн на засоби захисту від коронавірусу, у разі необхідності уряд виділить ще 500 млн грн на закупівлю обладнання інтенсивної терапії;
  • Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук розробить 200 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу;
  • Держслужбі контролю за якістю продуктів доручено посилити контроль за системою водопостачання та водовідведення;
  • Місцевій владі доручено виділити матеріальне заохочення для медичних працівників, які беруть участь у протиепідеміологічних заходах;
  • Нацбанк розробить кредитну програму для підтримки населення та бізнесу.

Крім того, Зеленський додав, що тривають переговори з міжнародними організаціями щодо надання Україні гуманітарної допомоги, наразі в українських лікарнях підготовлено 12 тис. місць для потенційних хворих, за якими доглядатимуть майже 5 тис. медпрацівників.

Також президент закликав роботодавців за можливості дозволити своїм працівниками працювати дістанційно.

Автор: Администратор

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