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Простуда, грипп и коронавирус COVID-19 имеют общие симптомы и признаки, о чем сообщает Киевский городской центр общественного здоровья в пятницу, 13 марта.

Учреждение опубликовало таблицу, как различить симптомы и признаки, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что в группе риска - пожилые, люди с проблемами свертываемости крови, септическими/воспалительными процессами, "сердечники", астматики, диабетики, гипертоники и другие.

Медики в США выяснили, что зараженные не имеют симптомов в среднем до пяти дней, но на 11-й день они появляются уже у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.