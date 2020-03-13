- 13 бер. 2020
- 990
Завантажте мобільний додаток сайту
Простуда, грипп и коронавирус COVID-19 имеют общие симптомы и признаки, о чем сообщает Киевский городской центр общественного здоровья в пятницу, 13 марта.
Учреждение опубликовало таблицу, как различить симптомы и признаки, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.
Отмечается, что в группе риска - пожилые, люди с проблемами свертываемости крови, септическими/воспалительными процессами, "сердечники", астматики, диабетики, гипертоники и другие.
Медики в США выяснили, что зараженные не имеют симптомов в среднем до пяти дней, но на 11-й день они появляются уже у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!