Vodafone обеспечит бесплатным общением на период карантина

- 13 бер. 2020
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Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена.
Vodafone бесплатно предоставит своим клиентам на время карантина безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat).
«Мы хотим, чтобы ограничения, связанные с карантином, не стали поводом для социальной изоляции. В экстренных условиях как никогда важно оставаться на связи, следить за новостями или просто получить поддержку друзей и близких»
Бесплатный безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям – наш вклад в поддержку социальных связей между людьми», – отмечает Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина.
Чтобы воспользоваться доступом к услуге Online pass, нужно набрать комбинацию *316*1#. Услуга для безлимитного общения в социальных сетях будет действовать в течение 28 дней с момента подключения, после чего будет отключена.
Проверить статус услуги Online PASS можно с помощью USSD команды *316*2#. Услуга online pass доступна для подключения клиентам предоплаченных тарифных линеек VodafoneFamily, Vodafone RED Extra, Vodafone RED, Vodafone RED 2015, тарифов Vodafone Light+ таVodafone ZAHID.
В тарифах Vodafone SuperNet Start/Pro/Unlim и Joice услуга Online PASS уже включена в пакет услуг согласно условиям тарифа и не требует подключения. Детальней об услуге – на сайте.
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