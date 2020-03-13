На бесплатном "спутнике" появится еще один украинский телеканал

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С 16 марта для владельцев спутниковых "тарелок" в бесплатном доступе заработает ICTV Ukraine, международная версия одного из телеканалов медиагруппы StarLightMedia. Об этом NNS узнала из сообщения ubr.ua.

Лицензию на вещание получило юридическое лицо канала ICTV, ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания". Соответствующее решение 6 марта принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Наполнение нового телеканала не будет полностью дублировать сетку закодированных каналов, сообщили в StarLightMedia. Он будет транслировать те телевизионные продукты, на вещание которых в открытом доступе дадут разрешение правообладатели контента.

Основу ICTV Ukraine составит информационное наполнение телеканала ICTV, а также развлекательные программы СТБ и "Нового канала".

Президент StarLightMedia Александр Богуцкий выразил надежду, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на Донбассе, но и по всему миру.

Наполнение нового телеканала не будет полностью дублировать сетку закодированных каналов, сообщили в StarLightMedia. Он будет транслировать те телевизионные продукты, на вещание которых в открытом доступе дадут разрешение правообладатели контента.

Основу ICTV Ukraine составит информационное наполнение телеканала ICTV, а также развлекательные программы СТБ и "Нового канала".

Президент StarLightMedia Александр Богуцкий выразил надежду, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на Донбассе, но и по всему миру.

Напомним, что 28 января все четыре медиагруппы (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и "Медиа Группа Украина") закодировали свои телеканалы на спутнике. Верховная Рада 21 февраля проголосовала за мораторий на кодировку и обратилась с соответствующим запросом к президенту. Владимир Зеленский встретился с руководителями медиагрупп и стороны договорились, что на бесплатном "спутнике" появится по одному бесплатному телеканалу от каждого участника рынка.