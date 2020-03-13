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Украинцы рискуют остаться без медицинской помощи, если не подпишут декларацию с врачом. Об этом NNS узнал из материала на портале Finance.ua.

Известно, что уже с 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий.

Если до этого момента украинцы не подпишут декларацию с семейным врачом, то они рискуют остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностик/обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.

Чтобы воспользоваться программой медицинских гарантий с 1 апреля, украинцам нужно следующее:

подписать декларацию с семейным врачом (педиатром или терапевтом);

получить направление на консультацию специалистов, амбулаторные обследования, госпитализацию, услуги медицинской реабилитации и паллиативной помощи от своего лечащего врача.

Направление на посещение гинеколога, психиатра, нарколога, фтизиатра и стоматолога, согласно нормам, не требуется.

Но в МОЗ уверяют, что украинцам предоставят экстренную медицинскую помощь даже при условии, если у них не подписана декларация с семейным врачом.