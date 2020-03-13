Нацбанк радить відмовитися від готівки на період карантину

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Національний банк України рекомендує громадянам максимально перейти на безготівкові розрахунки на період карантину. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт банку.

Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 підштовхує світ шукати шляхи для протидії їй. Національний банк України також прагне допомогти банківській системі, бізнесу та громадянам запобігти розповсюдженню вірусу. Враховуючи рекомендації Всесвітньої організації здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України, а також досвід інших країн світу, Національний банк пропонує застосовувати насамперед заходи, які дозволять убезпечити себе під час операцій з готівкою:

ретельно мити руки після застосування банкнот та монет, особливо перед вживанням їжі;

після контакту з банкнотами та монетами не торкатися обличчя (очей, носа, рота);

використовувати безготівкові розрахунки, безконтактні та мобільні платежі, розрахунки за допомогою Apple Pay, Google Pay, смартфонів та розумних годинників, чипованих платіжних карток;

періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні пристрої, кулькові та чорнильні ручки, за допомогою яких можуть проставлятися підписи на квитанціях, платіжних документах.

Тому саме зараз звичка до безготівкових розрахунків може стати у нагоді. Так, у цей період можна:

замовляти і оплачувати продукти та товари онлайн;

не відвідувати банківські відділення і обрати дистанційне обслуговування;

здійснювати комунальні платежі за допомогою онлайн-сервісів банків чи платіжних операторів;

у транспорті користуватися безготівковою оплатою за допомогою платіжної або транспортної картки.

Запобіганню поширенню вірусу також ефективно сприятиме наявний зараз високий рівень автоматизації оброблення банкнот гривні.

Згідно інформації, отриманої NNS , з метою зменшення ризиків поширення коронавірусу готівка, яку Національний банк України отримуватиме від банків, спочатку зберігатиметься у окремому сховищі впродовж щонайменше 14 днів. Цей термін значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від кількох годин до кількох діб згідно з наявними даними). Лише після цього періоду зберігання здійснюватиметься обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення у обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі із вірусом.