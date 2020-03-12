Коронавірус виявили і на Житомирщині

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Сьогодні, 12 березня, коронавірус виявили на Житомирщині. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцевий сайт www.1.zt.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, на Житомирщині зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19. Хворобу виявили у 71-річної жінки, яка, за попередньою інформацією, нещодавно повернулася з Польщі.

Про це повідомили під час термінового брифінгу в Житомирській ОДА, який скликав губернатор області Віталій Бунечко.

Хвора також гостювала в родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль.

За словами представників облдержадміністрації, цими вихідними хвора відвідувала церкву та контактувала з багатьма людьми. Також вона проживала з рідними: сином, невісткою та онукою.

Хвору терміново госпіталізували. Наразі вона знаходиться на лікуванні у Радомишлі, де їй надають усю необхідну допомогу. У жінки виявили ускладнення. В неї запалення легенів.

Також захворіла внучка жінки. Наразі їй встановлюють діагноз, аби підтвердити, чи це теж коронавірусна інфекція.

Сім’я ізольована. Проводяться усі необхідні заходи та встановлюють людей, які контактували з хворою жінкою.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у другої особи в Чернівецькій області. Таким чином, всього в Україні на вечір 12 березня, зафіксовано три випадки COVID-19.