Яку юридичну силу матиме електронний паспорт у застосунку Дія

Завантажте мобільний додаток сайту

Як стало відомо NNS, електронний паспорт, який громадяни України зможуть отримати в застосунку Дія, матиме таку ж юридичну силу, що і паперові паспорти та ID-картки. Про це в інтерв’ю Радіо НВ розповів керівник проєкту Дія Мстислав Банік, інформує #Шотам.

Також зазначається, що вже за кілька тижнів розпочнеться тестування таких паспортів.

«Ми плануємо, що з паспортами, які ми випустимо в бета-тест протягом кількох тижнів, всі життєві ситуації вже будуть враховані і всі [установи та компанії] будуть вимушені приймати Дію як основний документ, бо він має таку ж юридичну силу» , – пояснив Мстислав Банік.

Крім цього, в Міністерстві цифрової трансформації мають намір переглянути «логіку використання прописки» у нових digital-паспортах, щоби в майбутньому відмовитися від паперової довідки про реєстрацію місця проживання, яка використовується разом з ID-картками.

Станом на ранок 11 березня, додаток Дія встановили 1,82 мільйона осіб.

Де і як його скачати?

Завантажити додаток Дія можна на його офіційному сайті. Заплановано, що ним можуть скористатися користувачі будь-яких смартфонів: додаток вже з’явився в AppStore та GooglePlay.

Раніше ми писали: В Україні запускається платформа для підприємців Дія.Бізнес: що відомо

Що необхідно для авторизації в додатку Дія?

Щоб скористатися застосунком, необхідно ідентифікувати свою особу через технологію BankID — це перший крок, який додаток запропонує вам виконати після встановлення на смартфон.

Для цього необхідно підтвердити згоду на передачу інформації через ваш інтернет-банкінг — за допомогою особистих кабінетів у ПриватБанк, monobank або ж через банки, які долучилися до BankID. На даний момент це Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор банк, Ідея банк, ПУМБ, А-банк, Альянс банк, а також банки Південний, Форвард та Восток.

Якщо ж вашого банку немає в зазначеному вище списку — додаток пропонує «стежити за оновленнями».

Як «оцифрувати» свої посвідчення водія і техпаспорт?

Важлива умова — посвідчення водія і техпаспорт, цифрові версії яких користувач хоче отримати через додаток Дія, мають бути оформлені саме на власника смартфона.

Ще одна умова — «оцифрувати» можна лише документи нових зразків, видані після 2013 року.

У такому випадку додаток має «підтягнути» ваші документи автоматично.

Якщо ж цього не відбувається і ваші документи не відображаються, додаток запропонує верифікувати їх в електронному кабінеті водія та залишити заявку, щоб уточнити дані в реєстрі.

Якщо ж документи завантажилися — ви зможете пред’являти їх працівникам МВС за необхідності.

У такому випадку додаток генерує спеціальний QR-код, який дійсний протягом трьох хвилин. За цей час правоохоронці зможуть просканувати його й отримати дані про ваші документи.