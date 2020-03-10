70% навчання на підприємстві: в Україні запускають дуальну професійну освіту

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Відтепер заклади профосвіти зможуть активніше розвивати дуальну форму освіти, де до 70% навчального часу – це практична підготовка учнів на підприємствах, в установах чи організаціях. Про це NNS дізналася з повідомлення пресслужби Міністерства освіти і науки України.

Як відбуватиметься співпраця закладів та бізнесу, якими є права та обов’язки кожної зі сторін – докладно виписано у Положенні про дуальну форму здобуття профосвіти. Воно пройшло реєстрацію у Мін’юсті та набуло чинності 6 березня 2020 року.

“Застосовувати елементи дуальної освіти у профтехах почали ще у 2015 році. Тоді в Україні стартував пілотний проєкт, під час якого учні почали поєднувати навчання у закладах із навчанням на виробництві. Виміряти його ефективність можна було, зокрема, через працевлаштування випускників – воно нараховувало 97%. Хочу наголосити, що мова не про “практику” у загальноприйнятому розумінні, а саме про навчання в умовах виробництва. Зараз ми нарешті даємо усі інструменти, щоб використовувати переваги дуальної освіти. І зі свого боку плануємо оперативно відповідати на усі запити, щоб на місцях не боялися її запроваджувати чи розвивати”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

У Положенні чітко зазначено, які договори мають укласти підприємець з адміністрацією закладу профосвіти, якими є основні етапи організації освітнього процесу за дуальною формою. Там також зазначається, яку відповідальність нестиме заклад упродовж усього періоду співпраці і чому підприємство має визначати для учня наставника.

“У професійній освіті практика є вкрай важливою. Адже можна багато разів пояснювати, як, наприклад, встановити розетку чи виготовити дерев’яні двері, але поки учень не зробить цього власноруч, говорити про якісну підготовку не можна. Завдяки дуальній освіті учні зможуть не тільки опанувати потрібні професійні навички, а й зрозуміти, як працює підприємство, адаптуватися до роботи на ньому і, в перспективі, працевлаштуватися там після випуску”, – пояснив Петро Коржевський.

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Для того, щоб дуальна освіта та механізм її започаткування був зрозумілим усім учасникам – закладам, учням та підприємцям – МОН також надає серію брошур-роз'яснень. Вони містять покроковий опис кожного етапу співпраці: від пошуку партнера для організації дуальної освіти до випускного оцінювання учня.

На сайті МОН надали також позитивні показники дуальної освіти: