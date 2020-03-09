В Україні затвердили посилений план боротьби з коронавірусом

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Український прем'єр Денис Шмигаль затвердив посилений план боротьби з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини.

Згідно інформації, отриманої NNS , прем’єр розпорядився перевіряти всіх на кордоні, забезпечити країну масками, а лабораторні центри - матеріалами для діагностики коронавіруса.

Прикордонникам і медикам доручили проводити огляд усіх, хто прибуває в Україну з-за кордону або з тимчасово окупованих територій. На пунктах пропуску будуть чергувати реанімаційні та медичні автомобілі.

Керівники профільних відомств зобов'язані забезпечити тримісячний резерв медичних масок. Уряд перевірить, чи здатні національні виробники забезпечити попит, а Антимонопольний комітет буде стежити, щоб не було цінових спекуляцій. МОЗ таки повинен буде розробити план комунікації, який допоможе визначити алгоритм дій при появі нових випадків зараження. Цей план доведуть до місцевої влади.

Також МОЗ зобов'язаний "відпрацювати питання" щодо створення мережі центрів профілактики захворювань. До 11 березня МОЗ повинні подати проект збільшення фінансування лабораторних центрів. Мета – забезпечити їх діагностичними матеріалами, засобами індивідуального захисту, тест-системами на коронавірус.