Когда переводить стрелки на летнее время и как избежать последствий

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Переход на летнее время в Украине традиционно будет осуществлен в последние дни марта 2020. Впереди еще целый месяц, а это значит, что есть возможность защитить свое здоровье, поскольку перемещение стрелок на час вперед однозначно сказывается на биологическом ритме и наносит ощутимый удар по организму человека.

Переводить стрелки на час вперед украинцы будут в последнее воскресенье марта. А точнее: это событие состоится в ночь с 28 на 29 марта 2020 года, пишет NNS со ссылкой на today.ua.

Переход Украины на летнее время весной и на зимнее осенью был прописан в законе №509 о порядке исчисления времени на территории Украины, который был принят Кабинетом министров 13 мая 1996 года. С тех пор дважды в год стрелки часов меняют свое местоположение по всей стране.

Как подготовить организм к переходу на летнее время?

Многие люди замечают, что им сложно перестроиться в соответствии с новым времяисчислением. Появляется бессонница, стресс, головные боли, скачки артериального давления, нервозность и повышенная утомляемость.

Прежде всего, следует заняться укреплением иммунитета. Здоровое и сбалансированное питание, соблюдение питьевого режима, умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе помогут почувствовать себя лучше и защититься от проблем со здоровьем в будущем.

Ближе к "часу икс", то есть за два – три дня до перевода стрелок, необходимо ложиться спать немного раньше. Например, 25 числа отправляйтесь спать на 10-15 минут раньше обычного, и на столько же раньше вставайте на следующий день. 26 числа ложитесь спасть уже на полчаса раньше и снова поставьте будильник на столько же времени раньше. В итоге уже к 28-29-му числу ваш организм постепенно привыкнет раньше ложиться и, соответственно, вставать раньше. И вам не придется потом бороться с последствиями стресса.