«Возьму лопату и пойду закапывать канал»: сильный пост крымчанина

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Крымчанин Андрей Иваниченко, который был вынужден покинуть полуостров с началом российской оккупации, написал очень сильный пост по поводу «подачи воды». Об этом NNS сообщает со ссылкой на его страничку в Фейсбуке.

Андрей Иваниченко написал:

«Я начал строить свой дом в Балаклаве в 2011 году. Те, кто хоть раз делали это, знают, насколько тяжело это делать. Тем более при хроническом отсутствии денег. Я два года прожил в неотапливаемой времянке общей площадью в 7,5 квадратных метров и за 100 долларов в месяц, чтобы сэкономить денег на стройку. Часто дома не было денег даже на молоко для маленького ребенка, а процесс изъятия денег "для стройки" из семейного бюджета переходил в маленькую семейную войну. Практически все от фундамента, девятикубовой ямы в скале, кладки стен и заканчивая коньком крыши было сделано самостоятельно, вручную или благодаря невероятной помощи моего тестя Николая Кузьмича. Это было невероятно нелегко. И даже немного тяжелее. Но мы сделали это. Почти каждый день после работы, во всех четырех отпусках, на всех выходных.



В июне 2014 года мы должны были в него заезжать. Но не срослось.

К чему это я? Если поцы, которые за 6 лет войны ничего не сделали, чтобы помочь истекающей кровью стране в борьбе с врагом, попытаются подать воду в Крым, я возьму лопату и пойду закапывать канал. Это звучит невероятно глупо и бессмысленно. Так же, как звучало принятое мной решение строить на пустом месте дом для семьи. Но я сделал это. Долго, медленно и уперто. И я знаю, что я смогу это сделать вновь. Но в этот раз с каналом. Потому что я в этот раз точно буду не один».

Пост набрал почти 3 тысячи лайков, более 900 репостов и сотни комментариев. Люди массово поддерживают Андрея.