На Донбасі Україну захищає хлопець з ампутованою кінцівкою

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На Донбасі в рядах українських захисників є воїн, який повернувся на фронт після страшних поранень і пересувається за допомогою протезу. Про нього NNS повідомляє з посиланням на сторінку «Повернись живим».

Згідно інформації, отриманої NNS , Юрій на псевдо Змій 30 березня 2018-го під Волновахою отримав надважке поранення. Мова про повернення в армію не йшла дуже довго - лікарі робили все можливе, щоб він просто вижив. До реанімації київського шпиталю Юру доставили усього в трубочках, підключеним до різноманітних медичних апаратів, але він усміхався!

«Майже два роки лікування у шпиталях України та Німеччини, реабілітація у Латвії і... У грудні минулого року Юра повернувся до своєї 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Висока ампутація правої ноги і більш ніж півтора роки в апараті зовнішньої фіксації на лівій нозі - це не причина, щоб сьогодні, з усмішкою долаючи всі труднощі, не захищати Україну від ворога.

Якщо ви побачите Юрка де-небудь, то, мабуть, і не здогадаєтесь, що високий гарний військовий ходить за допомогою протеза. Але просто знайте, що є і такі Люди. І не забувайте дякувати кожному захисникові», - повідомляє фонд «Повернись живим».