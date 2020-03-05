Зеленский не будет отправлять самолет за собачкой в Китай

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Владимир Зеленский, комментируя нашумевшую ситуацию с украинкой, которая осталась в Китае из-за своей собаки, заявил, что отправлять самолет за собачкой – это перебор. Об этом NNS сообщает со ссылкой на reporter-ua.com.

Согласно информации, полученной NNS , соответствующее заявление президент сделал сегодня, 5 марта, в Новых Санжарах. Также он сообщил, что австрийские авиалинии эвакуируют из Китая двух граждан Украины.

«Два человека сейчас подтвердили, что они хотят. Мы уже контактировали с Австрийскими авиалиниями, мы их заберем в ближайшее время», - сообщил президент.

Что же касается украинки Анастасии Зинченко, которой ранее отказали в эвакуации вместе с собакой, Зеленский сказал:

«Есть проблемы внутренние. Она (Анастасия Зинченко) - нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор».

Спустя несколько часов Анастасия написала в своем Инстаграм, что пока с ней никто не связывался и предложений покинуть Китай не поступало.

А накануне девушка жаловалась, что после разговора с Зеленским по телефону две недели назад с ней так никто и не связался. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Громадське.

«Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причиной… является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет», — написала Анастасия.

По ее словам, ее история стала громкой, а затем «потухла», сейчас никаких новостей по эвакуации нет, ей не звонили по этому вопросу уже неделю.

«Ни об эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы и я вскоре была бы дома», — отметила девушка.

Она напомнила, что находится дома с собакой с 20 февраля. Выходить на улицу ей нельзя из-за карантина, который объявлен в городе.

«С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила»,— сообщила Анастасия.

Девушка добавила, что пока не знает, сколько продлится карантин в городе, и каким образом она сможет попасть домой.