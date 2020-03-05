В Україні скасують масові заходи через коронавірус

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Міністерство охорони здоров'я запроваджуватиме обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який в свою чергу, посилається на головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Згідно отриманої NNS інформації, Віктор Ляшко провів брифінг у Нових Санжарах, де зробив відповідну заяву.

“Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, будемо розривати навчальний процес, для того щоб зменшувати масові скупчення людей”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, безпечна дистанція з людиною, хворою на ГРВІ — 1,5 -2 метри.

Водночас Ляшко наголосив, що носіння медичних масок має сенс для людей, які вже захворіли, проте здорових людей це не убезпечує від захворювання, а лише створює оманливе відчуття безпеки.

“Я звертаюся до населення України: не потрібно скуповувати маски. Маски - це оманливе відчуття безпеки. Маски одягаються тільки на людину, у якої є симптоми ГРВІ, і саме в тих випадках потрібно її носити. Ми не повинні створювати ажіотажу там, де його не повинно бути. Купуйте мило, мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком”, - сказав Ляшко.