Комаровский: "смиритесь - ближайшие год-полтора вакцины не будет. Коронавирус обязательно охватит Украину"

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Коронавирус обязательно охватит некоторую часть населения в Украине. Об этом можно судить по другим случаям распространения вирусных инфекций, очагом которых были населенные пункты за пределами Украины.

Об этом NNS узнал из сообщения доктора Евгения Комаровского в фейсбук.



По его словам, вирус не может нас обойти, потому что, если корь была в Румынии, то она появилась в Украине. Коронавирус обнаружен в Румынии и в Беларуси, он вряд ли минует нас.



Доктор Комаровский также призвал украинцев: смиритесь с тем, что ближайшие год-полтора вакцины не будет, чтобы не говорили, как бы не хотелось. Если вы слышите, что начали испытания, то просто поинтересуйтесь, какая фаза. Если третья фаза - тогда нормально. Это хоть какой-то смысл имеет. Но клинические испытания первой и второй фазы - менее одного процента материала доходит до пациентов. Поэтому, это не имеет никакого значения.



Врач также сказал, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.

С помощью полоскания горла и увлажнения слизистых оболочек солевыми растворами, вы поддерживаете местный иммунитет. Это реальная эффективная мера профилактики. Вернулись в дом после пребывания там, где много народу, сполоснуть рот очень даже не помешает.



Также врач заявил, что есть определенные меры, которые снизят риск заражения коронавирусом.

Для этого нужно знать, что:



Источник вируса - человек и только человек. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Если на вас не будут кашлять люди, вам негде взять коронавирус. Точно так же, как негде взять грипп. Поэтому, пройтись остановку пешком, не пойти лишний раз в супермаркет, не пойти в поликлинику, а поговорить с врачом по телефону - это мудро. Работать из дома - мудро.

Если вы руководитель, вы можете часть сотрудников отпустить по домам - пусть работают из дома. Категорически всех предупредите: увижу кого-нибудь с соплями и с кашлем - сильно накажу! Не надо сейчас подвигов на работе. Главное - дистанция. Минимум, один метр, лучше - полтора-два. Все, кто работает в супермаркетах, банках, отелях, где ваши сотрудники постоянно контактируют с людьми, должны сделать так, чтобы между людьми было расстояние хотя бы полтора метра.



Маска должна быть на больном, если рядом здоровый. Вирус она не задержит, но остановит капельки слюны, особо богатые вирусом.

Главный источник инфекций - руки. Нам все повезло, что в Китае нет традиции здороваться за руку. Руки больного - источник вируса не менее значимый, чем рот и нос. Больной касается лица, вирус попадает на руки, больной хватает все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой - здравствуй, коронавирус! Не трогайте свое лицо. Часто и долго мойте руки, постоянно носите с собой влажные дезинфицирующие салфетки.

Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.

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Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Если уж вы вышли погулять, не надо показушного хождения в маске по улицам. Уж лучше нормально подышите свежим воздухом.

Еще раз напоминаю о таком понятии, как местный иммунитет - защита слизистых оболочек. Не допустить пересыхания слизистых оболочек - важнейшая задача. Поддерживайте параметры температуры и влажности: оптимальная температура около 20 градусов, влажность - 40-60%.



Строжайшим образом контролируйте работу детских дошкольных учреждений и школ. В детском саду дети должны гулять минимум четыре часа в день. Все, что можно открыть - любые форточки, двери - должны быть открыты. Воздухообмен - чуть ли не самый эффективный способ профилактики инфекций. Если в детском саду все закрыто, если там душно и нечем дышать, если лень одеть детей и идти на прогулку - скандальте. Это жизнь и здоровье ваших детей.



Лучше оденьтесь потеплее, но не включайте дополнительные обогреватели. Любые системы обогрева сушат воздух. Увлажняйте носовые ходы солевыми растворами. Если дорого покупать физраствор - чайная ложка обычной поваренной соли на литр кипяченой воды. Капайте в нос, полощите горло - это реально помогает.



Нужно понять и принять следующее: коронавирус в подавляющем большинстве случаев протекает легко. Он реально опасен для пожилых людей, особенно старше 70 лет. Огромное количество погибших (около 80%) - люди старше 80-ти лет. Мы таких людей извели уже давным-давно. У нас очень малый процент активно путешествующих пенсионеров. У нас не очень хорошие условия для стариков и, соответственно, не очень хорошие условия для коронавируса.



Доктор Комаровский также добавил, что в случае коронавируса первые симптомы - это не сопли. Первые симптомы - это температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. При этих первых симптомах не надо тут же нестись в поликлинику. При любых проявлениях вирусной инфекции первое, что надо сделать, самоизолироваться.



Никуда не выходите. Позвоните вашему врачу. Главное - литрами пить жидкость, тепло одеваться, поддерживать оптимальные параметры температуры и влажности. При таких условиях организм молодого здорового активного человека с максимально возможной вероятностью справится с коронавирусом вообще без лекарств за пять-семь дней. Если человек не молодой, если у него есть патологии, ему в большинстве случаев могут помочь медработники.



Огромное количество людей таки подвергло себя самоизоляции. Во всем мире огромный рост продаж настольных игр. Люди сидят дома, играют в лото. Один из самых известных латных порносайтов предоставил бесплатный доступ жителям пострадавших регионов Италии.



Любовь, улыбка, хорошее настроение, оптимизм - главные способы победы над коронавирусом.