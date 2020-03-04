Коронавирус создан искусственно и распространен специально: проведен опрос среди украинцев

- 04 бер. 2020
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Почти половина украинцев (45%) считают, что коронавирус был создан искусственно, а его распространение по миру – преднамеренно.
Об этом NNS узнал из итогов социологического исследования компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", проведенного по заказу Украинского института будущего, пишет ZN.UA.
В то же время 22% респондентов убеждены, что распространение смертельно опасной болезни – это случайная утечка. Еще 19% называют Covid-2019 природным явлением.
Что касается страха украинцев перед коронавирусом, то его испытывает 19% (из них 26% – 60+ лет). Вместе с тем 36% не имеют никаких опасений, а 41% побаиваются.
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