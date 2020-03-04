Аваков анонсував запуск відеофіксації порушень ПДР по всій Україні

- 04 бер. 2020
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В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це NNS дізнався з блогу Авакова на порталі "Українській правді".
Пряма мова Авакова:
"Завершено період підготовки до введення в Україні автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести".
Деталі: Аваков зазначив, що у найближчі дні буде оголошено про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. В цей час камери фотовідеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження.
Після цього штрафуватимуть і каратимуть повноцінно, а кількість камер повинна збільшуватись.
Аваков нагадав, що на дорогах країни гине від 38 до 50 осіб на тиждень, а в 2019 році на дорогах загинули 3454 людей.
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