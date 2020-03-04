Прочитайте, прежде чем покупать йодированную соль

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Соли надо есть много. А точнее — достаточно. Недостаток соли приводит к нарушениям работы организма. Поэтому выбрать качественную и подходящую каждому организму соль — задача не простая. Современные уловки маркетологов склоняют народ переходить на йодированную соль.

Указывая на то, что она полезнее и лучше усваивается. Но так ли это, разобрался эксперт, пишет NNS со ссылкой на versiya.

Что люди знают о содержимом упаковки с надписью «морская соль»? Выходит, что ничего. Простому покупателю реклама и статьи в журналах навязывают проблему недостатка йода в организме каждого второго. Но мало кто скажет о том, что йод не усваивается без витаминов А, В и Е. А значит, нет никакого смысла досаливать продукты более дорогой солью.

В морской соли нет йода. Соль с морских глубин проходит очищение, и йода остается в ней ничтожно мало. А чтобы сделать морскую соль полезной, технологи ее йодируют так же, как и обычную. Поэтому нет никакой пользы в названии «морская». А значит, переплачивать за название нет смысла.

Йодированная соль может быть опасна. Ведь избыток йода в организме не менее вреден, чем нехватка. Поэтому активное использование йодированной соли подходит только тем, кому она действительно необходима. Чтобы узнать это, нужно просто сдать анализ крови и проверить щитовидную железу.

Но при всех опасениях и минусах, грамотное использование разных видов соли помогает организму стать здоровее. Во-первых, соли в сутки среднестатистическому человеку употреблять нужно не более 4 г. Для готовых блюд лучше использовать йодированную мелкую соль. Она лучше усваивается и перерабатывается человеком. А поваренную пищевую соль лучше добавлять в маринады и соленья.

Йодированная соль — не панацея для йододефицита. Она может служить лишь дополнением к лечению. Потому что сама по себе соль — она и в Африке соль, как говорится. А значит, умеренное потребление соли и сбалансированное питание помогут сделать любой продукт полезным.