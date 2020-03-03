В Украине водителей будут беспричинно проверять на алкоголь

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Полицейские получат право проводить так называемые экспресс-проверки автомобилистов на трезвость. Соответствующей информацией поделился нардеп от фракции «Слуга народа» Денис Монастырский.

По его словам, в Украине готовится законопроект, который расширит полномочия патрульной полиции и позволит ее сотрудникам останавливать автомобили и проводить выборочные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

В случае таких остановок полицейские не смогут фиксировать иные нарушения со стороны водителя.

Нардеп отметил, что в 2019 году количество постановлений за нетрезвое вождение превысило 115 тысяч. Даже огромные штрафы и страх за возможные последствия не останавливают любителей сесть за руль подшофе.

Кстати, во многих странах Евросоюза полицейские наделены подобным правом беспричинно проверять водителей на алкоголь. Иногда бывает, что проверке подвергаются все автомобилисты, въезжающие в города или стоящие на светофорах.