В украинских школах может появиться 100-бальная система оценивания

- 03 бер. 2020
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Украинские школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании". Об NNS узнал из интервью, которое министр образования Анна Новосад дала журналистам "Українській правді.Життя".
По ее словам, школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.
"Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу",
– объяснила Новосад.
Сейчас в Министерстве образования разрабатывают документ о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.
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