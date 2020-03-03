В украинских школах может появиться 100-бальная система оценивания

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Украинские школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании". Об NNS узнал из интервью, которое министр образования Анна Новосад дала журналистам "Українській правді.Життя".

По ее словам, школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.

"Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу",

– объяснила Новосад.

Сейчас в Министерстве образования разрабатывают документ о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.

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