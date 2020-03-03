Замминистра здравоохранения: "Не скупайте маски, они вам не помогут"

03 бер. 2020
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Замеминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко призывает украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.

Об этом он сказал во время брифинга в Кабмине 3 марта, сообщает NNS со ссылкой на Укринформ.

«Больной человек с симптомами — это именно тот человек, которому необходимо одевать хирургическую маску для того, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни. Я призываю всех … не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что у нас не будет на глобальном уровне хирургических масок»,
— сказал Ляшко.

Он отметил, что использование средств индивидуальной защиты, а именно хирургических маскок, «создает фальшивое заблуждение своей защиты».

Ляшко отметил, что для защиты от различных инфекций необходимо в первую очередь часто мыть руки или обрабатывать их антисептическими средствами, а также соблюдать изоляцию в случае, если вы заболели, и не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции или находиться как минимум за 1,5-2 метра от больного.

В связи с зафиксированным первым случаем коронавируса Covid-19 в Украине Ляшко отметил, что «система продемонстрировала свою готовность к первому случаю, никаких экстремальных или чрезвычайных происшествий не произошло, мы работаем в обычном штатном режиме».

Он отметил, что в Украине есть отработанный четкий алгоритм действий, если будет зафиксирована передача внутри страны или распространение за пределы определенной административной территории, то есть района, города, области: «Четкие алгоритмы правительством предусмотрены, мы их будем соблюдать».

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

29 февраля в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. У него — клинические признаки гриппа, медики проверили его на наличие вирусов.

Как сообщили в Черновицкой облгосадминистрации, человек с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина начал жаловаться с 28 февраля.

Ранее в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом. По результатам проверки у госпитализированных жителей Черновицкой области инфекции не обнаружили.

Количество людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3117 человек.

По количеству случаев заражения лидирует Китай — 80 151. 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 — в Италии, 1501 — в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран — 66 человек, Италия — 52 и Южная Корея — 28 человек.

Выздоровели после заболевания по всему миру 48 017 человек.

Автор: Администратор

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