В Україні створили сайт про коронавірус SARS-CoV-2

- 03 бер. 2020
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Кабінет Міністрів створив інформаційну сторінку з оперативною інформацією про хворобу, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2. Сайт covid19.com.ua містить чотири розділи: “Ситуація в Україні”, “Як передається хвороба”, “Як запобігти захворюванню”, “Надійні джерела інформації”.
Ресурс дає відповіді на низку пов’язаних з вірусом запитань. Наприклад, чи є ліки від захворювання, як воно передається, як відбувається діагностика, хто є групою ризику і як захистити себе від вірусних інфекцій?
На сайті також зібрали матеріали про те, як запобігти коронавірусному захворюванню COVID-19.
“Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах”, – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, МОЗ підтвердило перший випадок зараження коронавірусом в Україні.
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