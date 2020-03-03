В Україні створили сайт про коронавірус SARS-CoV-2

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет Міністрів створив інформаційну сторінку з оперативною інформацією про хворобу, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2. Сайт covid19.com.ua містить чотири розділи: “Ситуація в Україні”, “Як передається хвороба”, “Як запобігти захворюванню”, “Надійні джерела інформації”.

Ресурс дає відповіді на низку пов’язаних з вірусом запитань. Наприклад, чи є ліки від захворювання, як воно передається, як відбувається діагностика, хто є групою ризику і як захистити себе від вірусних інфекцій?

На сайті також зібрали матеріали про те, як запобігти коронавірусному захворюванню COVID-19.

“Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах”, – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ підтвердило перший випадок зараження коронавірусом в Україні.