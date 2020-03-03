Уряд запускає електронний лікарняний

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Як стало відомо NNS, кабінет міністрів запроваджує систему електронних лікарняних листів з 1 квітня 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, пише Економічна правда.

"Із 1 квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн — більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки", - повідомляє прем’єр.

Наголошується, що лікар зможе електронним підписом затвердити документ. Система автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування

За словами Гончарука, це, по-перше, пришвидшить процедуру отримання страхових виплат, а по-друге, зменшить шахрайство, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

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Нагадуємо:

Запуск електронного лікарняного анонсували в Мінсоцполітики в січні. Тоді заявлялось, що: