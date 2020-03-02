Французький співак присвятив пісню герою України, який загинув на Сході України

Завантажте мобільний додаток сайту

Французький співак Поль Манондіз виконав українську народну пісню “Вирушали хлопці”. Композицію француз присвятив українському оперному співаку Василю Сліпаку, який влітку 2016 загинув від кулі снайпера під час бойових дій на Сході України.

Васи́ль Яросла́вович Сліпа́к — всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Позивний «Міф». Загинув у бою від кулі снайпера. Кавалер ордена «За мужність» І ст., Герой України, кавалер ордена «Золота Зірка».

Його поховали на Личаківському кладовищі. Львів провів в останню путь бійця та талоновитого співака Василя Сліпака під гучні оплески.

А в цей час, коли весь світ визнає, що росія є окупантом, коли світові зірки присвячують свою творчість мужньому українському народу, у Верховній Раді України, лунає радянський хіт «Священная война».