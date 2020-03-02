Туда-сюда-обратно. Зеленский пообещал раскодировать телевидение

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Каналы, которые прежде были закодированы, решили раскодировать. В администрации президента заверили, что уже скоро, украинцы смогут снова смотреть более 20 главных телеканалов.

«Глава государства и представители медиагруппы договорились до 16 марта 2020 обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан»,

— заявили в ОП.

Также NNS стало известно, что эти международные версии каналов будут максимально приближены к версиям для внутреннего потребителя.

«Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом»,

— обратился Зеленский к представителям медиагрупп.

Четыре медиагруппы начали кодировать спутниковый сигнал своих телеканалов 29 января. Зеленский напомнил представителям каналов, что этот вопрос касается не только бизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины.

Он добавил, что из-за кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

Президент напомнил, что во многих регионах, особенно у линии разграничения, альтернативой закодированным каналам стало российское телевидение.

Зеленский пригрозил, что СНБО может своим решением ввести мораторий накодирование, но это не решит всех проблем.

Кроме того, президент поручил до 4 марта расширить покрытие цифрового телевидения.

Ответственным за выполнение договоренностей Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Алексея Данилова.