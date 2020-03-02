Продукты, от которых необходимо срочно отказаться

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Все нижеперечисленные продукты, по мнению специалистов, являются своего рода, миной замедленного действия. В них находится масса вредных веществ, таких как канцерогены, консерванты и красители. Накопление их в организме, несет колоссальный вред здоровью.

Картофель фри

Его главная угроза — перегретое масло, на котором готовят чипсы и картошку. Оно накапливает канцерогенные вещества, которые, проникая в организм, провоцируют клеточные мутации и рак.

Специалисты категорически не советуют покупать чипсы готового производства. В этом продукте практически отсутствует картофель: они состоят из крахмала, муки, усилителя вкуса и других добавок.

Колбаса

На магазинных полках почти не осталось продуктов из настоящего мяса. Типичные ингредиенты современной колбасы – это кожа, хрящи, соя, консерванты, эмульгаторы и прочая синтетика, которая негативно сказывается на пищеварении. Особенно опасен жир, «забивающий» сосуды.

Лапша быстрого приготовления

Производители предлагают лапшу с креветками, курицей, беконом, которых там нет и в помине. Разные вкусы делаются путем смешивания консервантов, загустителей, стабилизаторов, усилителей вкуса. Органам пищеварения приходится работать с большой нагрузкой, чтобы переработать эти искусственные вещества.

Майонез и кетчуп

Здесь та же самая ситуация – эти соусы состоят из вредных стабилизаторов, эмульгаторов, консервантов. Кроме того, они содержат высокое количество сахара, разрушающего поджелудочную железу и сосудистые ткани. Майонез, помимо прочего, насыщен трансжирами. Они способствуют развитию диабета, нарушают работу иммунитета.

Шоколадные батончики

У этих сладостей очень высокий гликемический индекс, то есть, после него резко повышается уровень сахара в крови. В результате страдает поджелудочная железа, развиваются метаболические нарушения, которые опасны своими последствиями — диабетом, ожирением, болезнями сердца. Кроме того, батончики также состоят из искусственных ингредиентов.

Попкорн

Полезные свойства кукурузы уничтожаются огромной дозой соли и сахара, перегретого масла, усилителей вкуса. Данное сочетание вызывает рост артериального давления, вредит почкам.

Обезжиренные продукты

Освобожденные от жира продукты перезагружены повышенной концентрацией углеводов (крахмал, сахар, сахарозаменители). Поэтому они также содействуют ожирению. Кроме прочего, обезжиренная еда не позволяет усваиваться витаминам.