Конституційний суд розглядатиме законність люстрації

- 02 бер. 2020
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Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт суду, інформує NNS.
Повідомляється, що пленарне засідання КС розпочнеться о 10 годині 3 березня, питання люстрації заплановане першим пунктом у порядку денному.
Востаннє суд розглядав цю скаргу 16 січня.
Водночас, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
Раніше NNS повідомляла, що президент Володимир Зеленський розглядав кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єр-міністра.
Пізніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що Тігіпка не призначатимуть очільником Кабміну.
Бізнесмен підпадає під закон про люстрацію як віцепрем’єр в уряді Миколи Азарова.
Як зазначив співрозмовник УП у президентській фракції, у владі подумували "зробити швидко висновок Конституційного суду, що закон суперечить Конституції", але "вирішили не ризикувати".
Нагадаємо, у 2015 році 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" поскаржились до Конституційного суду на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закону до КС направив Верховний Суд.
У жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним звільнення за законом "Про очищення влади" 5 українських чиновників.
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