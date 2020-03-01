Стало известно, почему Instagram не любит женские соски

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Генеральный директор Instargam Адам Моссери ответил на самые популярные вопросы подписчиков в историях. Хоть публикации уже пропали из его аккаунта, однако NNS смог найти публикацию на vc.ru, где гендиректор ответил на несколько волнующих вопросов.

Почему соцсеть не позволяет выкладывать снимки с обнаженными женскими сосками

По этой причине ранее модераторы Instagram удалили публикацию певицы Grimes о беременности — она затем перезапустила фото с закрытыми сосками. Многие считают цензуру женских сосков устаревшей, ведь никого не смущают мужские соски.

Моссери пояснил, что такие меры объясняются соображениями безопасности. Для модерации снимков соцсеть использует нейросети, но они не могут определить возраст девушки и то, давала ли она согласие на публикацию изображения.

Если Instagram будет допускать публикацию снимков несовершеннолетних девушек без их согласия — это может вызвать проблемы с законом в некоторых странах.

Почему качество видео, опубликованного с Android-устройств, ниже, чем с iPhone?

Такая проблема действительно есть. По словам Моссери, работники соцсети обнаружили эту проблему недавно. Она связана с багом, который компания планирует устранить в скором времени (точные сроки не называет).

Что мешает Instagram развивать функцию покупки и оплаты товаров внутри приложения?

Соцсеть тестирует данную возможность с марта 2019 года. Однако, по словам Моссери, полноценного запуска не будет, пока компания не сможет обеспечить надежную защиту от мошенничества и не интегрируется с платёжными системами и системами управления инвентарём в разных странах.