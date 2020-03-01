Сколько украинцы будут отдыхать в марте

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В марте 2020 года украинцы будут отдыхать десять дней, а 21 день будет рабочим. Об этом NNS сообщает со ссылкой на официальные источники.

Согласно информации, полученной NNS , в этом году международный женский день 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому дополнительным выходным будет 9 марта.

Выходные в марте: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Напомним, Пасха в этом году будет праздноваться в воскресенье 19 апреля, нерабочий день переносится на понедельник, 20 апреля. 1 мая – Международный день труда, пятница – нерабочий день.