Ради эксперимента потеряли 50 кошельков в 5 городах Украины. Результаты удручающие

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Сколько украинцев, нашедших на улице чужой кошелек, попытаются вернуть его владельцу? Сколько заберут наличку себе и еще попытаются снять деньги с карты? Ответы на эти вопросы NNS узнал от жуоналистов ain.ua, которые опубликовали необычный тест от сооснователя monobank Михаила Рогальского, который решил провести социальный эксперимент.

Подготовка

На Prom.ua Михаил купил 50 одинаковых кошельков. В 40 из них он положил по 50 грн наличными, а в оставшиеся 10 — по 500 грн. Также в каждый кошелек вложили карту monobank и небольшую стопку визиток на одно имя, чтобы дать нашедшему возможность сразу связаться с владельцем кошелька.

Дальше с помощью волонтеров эти кошельки «потеряли» в 5 украинских городах: Киеве, Одессе, Львове, Харькове и Днепре. Оставалось замерять результаты. Для этого каждая визитка имела уникальное ФИО, что позволяло определить, в каком месте нашелся конкретный кошелек и его дальнейшую судьбу.

Карты monobank были пустые и не привязаны к реальным счетам. Но по их номерам Рогальский затем мог проверить, была ли попытка снятия денег с конкретной карты. Для искушения в каждый кошелек подложили записку с PIN-кодом от карты.

Тест эксперимента

Помимо 5 городов, 10 кошельков потеряли на «Кураже» (до ребрендинга «Кураж Базар») в качестве тестового эксперимента.

«Моя гипотеза была такая, что на благотворительном мероприятии люди будут более склонны вернуть кошелек владельцу»,

— пояснил Рогальский.

Гипотеза подтвердилась. Все 10 кошельков, потерянных на «Кураже», вернулись «владельцу». Люди либо пытались связаться по номеру телефона на визитке, либо оставляли находку на инфо-стойке. И только два из этих кошельков оказались без положенных туда наличных.

Неприятности на почте

После «Куража» приступили к основной фазе эксперимента. Для этого Рогальский набрал 10 волонтеров — по одному в каждом городе — среди сотрудников monobank и отправил им посылки с кошельками по почте, чтобы затем они могли их «потерять».

И тут автора эксперимента поджидал сюрприз: одна из посылок с кошельками приехала к волонтеру без денег.

Сначала Рогальский подумал, что это случайность. Но потом оказалось, что кошельки доставили пустыми еще двум волонтерам. При этом, опустошили именно те кошельки, в которые автор эксперимента положил по 500 грн.

«В процессе пересылки через одного из почтовых операторов, 2000 грн пропали из кошельков. Так что мы получили неожиданный побочный эксперимент о том, что произойдет, если вы отправите 40 кошельков с деньгами в разные города: из 4 из них могут пропасть деньги»,

— отмечает Рогальский.

Делать нечего — потери возместили и эксперимент продолжился.

Результаты

Кошельки разбрасывали по городам в локациях с наибольшей проходимостью. По наблюдениям Рогальского, дольше 15 минут они на земле не лежали.

Из 50 «потерянных» кошельков в первозданном виде вернулось всего 15. И лишь один — с 500 гривной банкнотой внутри. Очевидно, такая сумма — слишком большое искушение.

Статистика по городам выглядит так:

«Я даже подумал, что в Одессе у нас произошел какой-то сбой и кошельки вообще не теряли. Но потом появилась информация, которая опровергла эту теорию»,

— отмечает Михаил.

Речь идет о транзакциях по банковским картам, которые «потеряли» вместе с деньгами. Из 33 кошельков, которые вообще не вернули, в 14 случаях нашедшие попытались тем или иным способом снять деньги с карты.

«Вдумайтесь, количество людей, которые вернули кошелек, почти равно количеству тех, кто еще и деньги с карточки попытался снять. Для меня эта цифра стала самой шокирующей»,

— говорит сооснователь monobank.

График по городам выглядит так:

Выводы

Рогальский сделал несколько выводов из результатов своего эксперимента.