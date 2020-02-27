Почему яйца не желательно держать в холодильнике и каким концом их хранить

27 лют. 2020
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Срок хранения яиц не слишком длинный. Но есть небольшая хитрость, которая позволяет увеличить сроки хранения яиц более чем вдвое. Для начала – можно ли хранить яйца в пакете без холодильника?

Да. К примеру, диетические куриные яйца – не дольше недели, яйца столовые – до 25 суток. Правда, тут стоит упомянуть о том, сколько яйца могут лежать в холодильнике – это уже около 90 дней.

А теперь о маленькой хитрости – немытые яйца хранятся дольше, пишет NNS со ссылкой на Главред.

Дело в том, что вместе с бактериями смывается еще и защитная оболочка, которая покрывает яичную скорлупу. И получается, что уже имевшиеся бактерии человек смыл – но этим заодно облегчил путь попадания в яйца новых бактерий. То есть после смывки защитной оболочки болезнетворным бактериям становится легче проникнуть внутрь яйца.

Это не проблема, если яйца сразу же после "душа" используются для готовки: у новых бактерий просто нет времени пробраться внутрь. Но если оставить яйцо при комнатной температуре, без холодильника – время, за сколько протухнет яйцо, резко сократится: в теплом месте может протухнуть и за 3 дня, а в среднем – за 7-8 суток.

Треснутые яйца долго не хранят, используя буквально в течение одного-двух дней.

Что касается того, каким концом хранить яйца – то здесь ответ будет непривычным для большинства хозяек. Ведь мы в большинстве своем привыкли хранить толстой частью внизу – а надо как раз наоборот. Хранить яйца лучше острым концом вниз. Так желток все время будет в центре, не задевая воздушный слой у тупого конца.

Перепелиные яйца хранить можно до 3 месяцев – при комнатной температуре. Важное условие – их хранят в закрытом контейнере, так как из них легко испаряется влага.

Как проверить, не закончился ли срок годности яиц – опустить яйцо в емкость с водой:

  • яйцо горизонтально опустилось на дно – значит, свежее;
  • вертикально – срок годности яйца на исходе;
  • всплыло – протухло, лучше выкинуть, оно опасно для здоровья.
Автор: Администратор

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