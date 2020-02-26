Кабмин будет выплачивать украинцам по 105 тысяч грн

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Кабинет министров Украины принял решение ввести денежное вознаграждение для украинцев, которые совершили геройский поступок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как единовременное пособие от государства",

- говорится в сообщении, передает NNS со ссылкой на strana.ua.

Также известно, что с докладом "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка" на заседании выступала министр социальной политики Юлия Соколовская.